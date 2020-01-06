الفرزلي يغادر مطعم في بيروت بعد اطلاق محتجين هتافات ضده

تجمع عدد من الشبان والشابات امام احد ​المطاعم​ في ​بيروت​، حيث كان يتناول نائب رئيس ​مجلس النواب​ ​ايلي الفرزلي​ العشاء، واطلقوا هتافات ضده منها، "ثمانية وعشرين ومية كلن قرطة حرامية"، و "كلن يعني كلن... ايلي واحد منن". ما دفع الفرزلي الى ترك العشاء والانسحاب.

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