اخبار العالم

إنقاذ عائلة حاصرتها الثلوج في أعالي القموعة في عكار

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

ذكرت معلومات صحافية أن جرافة تابعة ل​وزارة الاشغال​ العامة، عملت بمؤازرة دورية من شرطة بلدية فنيدق، على اجلاء سيارة بداخلها عائلة من 4 أفراد، احتجزتها ​الثلوج​ في منطقة جوز الدورة في أعالي منطقة ​القموعة​.

وتم تأمين السيارة وركابها وغادرت المنطقة بسلام، وفق ما أكد رئيس مركز جرف الثلوج في ​جرد القيطع​ خالد ديب الذي جدد تحذيره للسائقين بعدم سلوك هذه الطريق خلال الليل ومع ساعات الصباح الأولى، نظرا لتكون طبقات من الجليد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إنقاذ عائلة حاصرتها الثلوج في أعالي القموعة في عكار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا