إنقاذ عائلة حاصرتها الثلوج في أعالي القموعة في عكار

ذكرت معلومات صحافية أن جرافة تابعة لوزارة الاشغال العامة، عملت بمؤازرة دورية من شرطة بلدية فنيدق، على اجلاء سيارة بداخلها عائلة من 4 أفراد، احتجزتها الثلوج في منطقة جوز الدورة في أعالي منطقة القموعة.
وتم تأمين السيارة وركابها وغادرت المنطقة بسلام، وفق ما أكد رئيس مركز جرف الثلوج في جرد القيطع خالد ديب الذي جدد تحذيره للسائقين بعدم سلوك هذه الطريق خلال الليل ومع ساعات الصباح الأولى، نظرا لتكون طبقات من الجليد.
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