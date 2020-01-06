إنقاذ عائلة حاصرتها الثلوج في أعالي القموعة في عكار

ذكرت معلومات صحافية أن جرافة تابعة ل​وزارة الاشغال​ العامة، عملت بمؤازرة دورية من شرطة بلدية فنيدق، على اجلاء سيارة بداخلها عائلة من 4 أفراد، احتجزتها ​الثلوج​ في منطقة جوز الدورة في أعالي منطقة ​القموعة​.

وتم تأمين السيارة وركابها وغادرت المنطقة بسلام، وفق ما أكد رئيس مركز جرف الثلوج في ​جرد القيطع​ خالد ديب الذي جدد تحذيره للسائقين بعدم سلوك هذه الطريق خلال الليل ومع ساعات الصباح الأولى، نظرا لتكون طبقات من الجليد.