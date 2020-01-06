الجيش العراقي: سقوط 3 صواريخ على بغداد واصابة 6 اشخاص

أعلن الجيش العراقي أن 3 صواريخ كاتيوشا سقطت على بغداد اليوم،انثنينمنها داخل المنطقة الخضراء التي تضم المباني الحكومية والبعثات الأجنبية في بغداد، وثالث سقط في منطقة الجادرية المجاورة.
من جهتها أكدت مصادر بالشرطة أن 5 أشخاص أصيبوا جراء سقوط الصواريخ.
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