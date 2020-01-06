غوايدو يخسر رئاسة الجمعية الوطنية الفنزويلية لصالح لويس بارا

أعلنت ​فنزويلا​ عن خسارة زعيم المعارضة الفنزويلية ورئيس الجمعية الوطنية، ​خوان غوايدو​، منصبه اليوم لصالح لويس بارا في ​انتخابات​ هامة أجريت اليوم، في حين امتنع غوايدو عن التصويت في الجلسة.

وسيتولى الرئيس الجديد لويس بارا المنتخب للجمعية الوطنية المنصب لمدة عامين.

هذا وكانت قد اندلعت في كاراكاس، ​احتجاجات​ منذ عامين، ضد الرئيس الحالي الشرعي لفنزويلا ​نيكولاس مادورو​، وفي نفس اليوم، أعلن رئيس البرلمان، خوان غوايدو، نفسه رئيساً مؤقتا للبلاد، وأعلنت ​الولايات المتحدة​ اعترافها بغوايدو مطالبة الرئيس الفنزويلي مادورو، بعدم القيام بأعمال عنف ضد المعارضة. فيما أعلن مادورو أنه هو الرئيس الشرعي للبلاد، واصفاً رئيس البرلمان والمعارضة "بدمية في يد الولايات المتحدة". فيما دعمت ​روسيا​ و​الصين​ و​تركيا​ وعدد من الدول الأخرى مادورو كرئيس شرعي للبلاد.

