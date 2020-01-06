عبد المهدي: تبادلت مع ماكرون وجهات النظر في مسألة انسحاب القوات الأجنبية من العراق

اعلن رئيس الوزراء ​العراق​ي عادل عبد المهدي في تصريح له انه "تلقينا اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، وتم تبادل وجهات النظر في مسألة انسحاب ​القوات​ الأجنبية من العراق بما لايضر المعركة ضد داعش ويحفظ سيادة العراق ويديم العلاقات بدول التحالف، واتفقنا على إستمرار التداول في هذا الشأن الحساس".

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