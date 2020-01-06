خارجية أميركا: نشعر بخيبة أمل من دعوة برلمان العراق لانسحاب القوات الأجنبية

أكدت وزارة الخارجية الأميركية أن الاستمرار بمحاربة تنظيم "داعش" مصلحة مشتركة بين العراق والولايات المتحدة، لافتة إلى أننا "نشعر بخيبة أمل من دعوة البرلمان العراقي لخروج القوات الأجنبية".
كما حثت وزارة الخارجية الأميركية القادة العراقيين أن يأخذوا بعين الاعتبار أهمية العلاقات الاقتصادية والعسكرية بين البلدين.
وكان البرلمان العراقي قد أقر إلزام الحكومة العراقية بإلغاء الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة، وإنهاء تواجد القوات الأجنبية في البلاد، فضلًا عن إلغاء طلب المساعدة من التحالف الدولي، وإلزام الحكومة تقديم شكوى ضد واشنطن في مجلس الأمن.
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