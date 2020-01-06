نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أميركي تأكيده ان "القوة الصاروخية الإيرانية في أعلى درجات التأهب والجهوزية"، لافتاً إلى أن الجيش الأميركي يتابع عن كثب أي تحركات للقوات الصاروخية الإيرانية.

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كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول أميركي لرويترز: القوة الصاروخية الإيرانية في أعلى درجات التأهب والجهوزية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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