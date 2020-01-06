أمين عام التعاون الخليجي يدعو إلى التهدئة على خلفية اغتيال سليماني

أعلن الأمين العام للمجلس ​عبد اللطيف الزياني​ أن "​دول مجلس التعاون​ تابعت بقلق واهتمام بالغين الأحداث والتطورات الخطيرة في ​العراق​"، بعد اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني ​قاسم سليماني​. وطالب الزياني الأطراف المعنية "بالتهدئة وعدم التصعيد وتغليب الحلول السياسية للأزمات لتجنيب المنطقة المتوترة وشعوبها أي تداعيات سلبية على أمنها واستقرارها". ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوقف التصعيد في منطقة الشرق الأوسط.

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