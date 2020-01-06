ترامب: واشنطن سترد بضربة سريعة وربما غير متناسبة علي أي ضربة إيرانية

أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أن واشنطن سترد بضربة سريعة وربما غير متناسبة على أي ضربة ​إيران​ية، لافتاً إلى أن هذه التصريحات الإعلامية بمثابة إخطار للكونغرس إذا إستهدفت إيران أي شخص أو هدف أميركي.

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