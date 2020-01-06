الخزعلي: اذا ماطلت القوات الاميركية بالخروج من العراق سنتعامل معها على أنها قوات احتلال

أكد الأمين العام لعصائب أهل الحق ​قيس الخزعلي​ "أننا سنأخذ بثأر الشهداء، ولن نرضى الا بطرد ​القوات الأميركية​ من ​العراق​". وأشار الخزعلي الى أن "​المقاومة​ العراقية لن تسكت على اغتيال قادتها، ولن تسكت عن استباحة سيادة العراق".

ولفت الخزعلي في حديث صحفي، الى أن المشروع الإسرائيلي لن يهدأ باله الا بإشعال العراق والإقتتال الداخلي فيه، داعيا القوات الأميركية الى الخروج فورا من العراق، وبحال المماطلة "فإننا سنتعامل مع هذه القوات على أنها قوات احتلال".

وأشار الى أن خروج القوات الأميركية لن يزيد العراق الا أمنا واستقرارا.