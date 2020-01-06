الرئيس العراقي يؤكد لنظيره الإيراني ضرورة ضبط النفس والحكمة والوعي

أكد ​الرئيس العراقي​ برهم صالح لنظيره الإيراني حسن روحاني على ضرورة "ضبط النفس والحكمة والوعي خصوصا في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة". وجرى حديثهما خلال اتصال هاتفي أقامه صالح لمناقشة آخر التطورات في المنطقة.

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