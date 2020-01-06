شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المصريين:كلنا خلف الدولة وندعم قرارات السيسى ضد المؤامرات على الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، وعضو المكتب التنفيذى لتحالف الأحزاب المصرية، إن تحالف الأحزاب المصرية يقف خلف الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن جميع أعضاء التحالف يعلنون تأييدهم ومساندتهم ودعمهم الكامل والتام لكل قرارات القيادة السياسية المُمثلة فى الرئيس السيسى؛ من أجل غدٍ أفضل لمصر والمصريين، مضيفا خلال كلمته فى اجتماع تحالف الأحزاب المصرية، منذ قليل، أن جميع المصريين على قلب رجل واحد فى هذا الوقت بالتحديد وفى ظل التحديات التى تواجه وطننا الغالى.

وتابع قائلا "ونريد إيصال رسالة للعالم أجمع أن هذه هى مصر؛ وهذا الالتفاف والاصطفاف خلف القيادة السياسية وجميع مؤسسات الدولة يُعد نموذجًا صغيرًا من الشعب المصري الآبى العظيم الذى يثق فى قيادته الحكيمة ويدعمها بشكل كامل فى جميع قراراتها؛ من أجل مصلحة الدولة المصرية فى المقام الأول ورفع اسم مصر عاليًا".

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وأوضح رئيس حزب "المصريين"، أن مؤتمر تحالف الأحزاب المصرية ما هو إلا تجسيد لتكاتف واصطفاف الشعب المصرى خلف القيادة السياسية ضد كل المؤامرات التى تُحاك ضد الوطن؛ والتى لن تنجح بفضل وعى وتكاتف المصريين وترابطهم.

وكان الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، قد أكد فى بيان سابق له أن قيام البرلمان الليبى بسحب الاعتراف من حكومة فايز السراج بعد توقيعها اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع تركيا واستقدامها للجنود الأتراك والمرتزقة إلى ليبيا، يُعد صفعة قوية للفاشى العثمانى أردوغان وتصيب مشروعه الإجرامى فى مقتل وتنزع الصفة الرسمية عن حكومة السراج الخائن، مشيرا إلى أن هذا الأمر كان متوقعًا من مُمثلى الشعب الشقيق للحفاظ على أمن واستقرار ليبيا.

وقال "أبو العطا"، إن البرلمان الليبى هو الجهة الشرعية الوحيدة المنتخبة فى ليبيا، والذى بدوره رفض منذ اليوم الأول الاتفاقية التى وُقعت بين أردوغان والسراج، رئيس المجلس الرئاسى فى حكومة الوفاق، موضحا أن هذا الاتفاق ليس له أى صفة قانونية، لأن السراج جاء بناء على اتفاق الصخيرات الذى عُين بمقتضاه رئيسًا للوزراء لمدة عام، فانتهت صلاحيته ولم يعد مسئولا عن أى قرارات تخص الدولة الليبية.