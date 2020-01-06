شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عام البرلمان يحاضر نواب المحافظين عن علاقة مجلس النواب بالإدارة المحلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب، المستشار محمود فوزى، الأمين العام لمجلس النواب، لإلقاء محاضرة عن "الاختصاصات الدستورية لمجلس النواب وعلاقة المجلس بالإدارة المحلية"، وذلك ضمن لقاءات وفعاليات البرنامج التدريبي لنواب المحافظين الجدد، وذلك فى إطار التوجيه الرئاسى لصقل مهارات لنواب المحافظين الجدد وإمدادهم بالمهارات العملية والخبرات القانونية اللازمة لممارسة وظيفتهم.

ويأتى البرنامج التدريبى المكثف لنواب المحافظين الجدد تنفيذًا لتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتدريب الثلاثة وعشرين نائبًا الذين أدوا اليمين الدستورية فى آخر نوفمبر الماضى، حيث قامت الأكاديمية بتصميم البرنامج من خلال تدريبهم على مهارات القيادة الفعالة ومهارات التواصل الفعال ومهارات الذكاء العاطفى والاجتماعى والمهارات الإدارية كإدارة الوقت وإدارة الأزمات وإدارة المشروعات وإدارة فرق العمل الناجحة وإدارة وقيادة التغيير والقانون والتعريف بمبادئ الإتيكيت والعلاقات العامة والتعامل مع الجمهور.

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وكانت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب، قد استقبلت الأربعاء الماضى، اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، الذى التقى بنواب المحافظين الجدد ضمن لقاءات وفعاليات البرنامج التدريبى المكثف لهم.

ورحب اللواء محمود شعراوى المحاضرة بالنواب الجدد، مشددا على ثقل المسئولية التى وكلت إليهم، وأهمية دور كل نائب ومحافظته فى مواجهة وحل المشكلات والتطوير المستمر.

وعرض شعراوى محاور الوزارة ودورها فى التنسيق بين الوزارت والمحافظات، وتقديم الخدمات المحلية وتطبيق اللامركزية والحوكمة، والتطوير المستمر لرؤية الوزارة وتطوير هيكلها التنظيمى، وتنسيقها مع اللجان المختصة فى مواجهة التعديات والمخالفات، والاهتمام بالكوادر البشرية وتدريبها وتطوير منظومة التخطيط.

كما أكد شعراوى ، على ضرورة ملامسة أرض الواقع والتفاعل مع المواطنين، والصبر فى حل المشكلات، والتعاون مع الإعلام فيما يخص مصلحة الوطن والمواطنين، والبحث عن الأفكار والمبادرات لصالح المواطنين وتنفيذها.