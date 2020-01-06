شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: الحكومة تستهدف وصول نسب تغطية مشروعات الصرف الصحى لـ42% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن نسبة التغطية الصرف الصحي في الريف كانت 11% قبل عام 2014، والآن وصلت النسبة إلى 38.5%، في نهاية 2019، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف وصول تغطية مشاريع الصرف الصحي في 30 يونيو 2020 إلى 42%، ليكون إجمالي ما تم تنفيذه في مشروعات الصرف الصحي خلال 6 سنوات فقط، ثلاثة أضعاف ما تحقق خلال تاريخ مصر .

جاء ذلك خلال الورشة الحوارية لحزب مستقبل وطن حول " الرؤية المستقبلية للمجتمعات العمرانية فى الدولة المصرية" بحضور وزير الإسكان، وعبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر، ونائب رئيس الحزب، وحسام الخولى، الأمين العام للحزب، وعماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، والنائب يسرى المغازى، أمين أمانة لجنة الإسكان بالحزب.

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وأضاف "الجزار"، أن هناك أهداف استراتيجية وأهداف محلية، ويجب أن ندرك قيمة كل منهما، ضاربا مثالا بالعاصمة الإدارية الجديدة التي ترتبط ارتباطا مباشرا بالتنمية شرقا، والحفاظ على الأمن القومي لمصر.