متابعة/ كاميرا المراقبة تكشف ما فعله لصّ مسلح داخل "فيلا" نانسي عجرم ولحظة إطلاق النار عليه من طرف زوجها (فيديو)

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للشاب السوري الذي حاول اقتحام منزل الفنانة نانسي عجرم والتي انتهت بمقتل السارق بعد محاولته إطلاق نار على نانسي وزوجها فادي الهاشم الذي تمكن من قتله.

كما تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع مصور، يظهر عملية اقتحام اللص لفيلا نانسي عجرم في نيو سهيلة بلبنان بلبنان بغرض السرقة.

ويظهر في الفيديو اللص الملثم، وهو يدخل الفيلا من البوابة الخلفية، وعندما يقابله بعض العاملين في المنزل يشهر سلاحه في وجههم، مما يجبرهم على التنحي جانبا.

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وذكرت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن شابا من التابعية السورية (مواليد العام 1989)، دخل فجر اليوم ملثما إلى فيلا الفنانة نانسي عجرم في نيو سهيلة كسروان بقصد السرقة.