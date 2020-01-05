تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للشاب السوري الذي حاول اقتحام منزل الفنانة نانسي عجرم والتي انتهت بمقتل السارق بعد محاولته إطلاق نار على نانسي وزوجها فادي الهاشم الذي تمكن من قتله.
كما تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع مصور، يظهر عملية اقتحام اللص لفيلا نانسي عجرم في نيو سهيلة بلبنان بلبنان بغرض السرقة.
ويظهر في الفيديو اللص الملثم، وهو يدخل الفيلا من البوابة الخلفية، وعندما يقابله بعض العاملين في المنزل يشهر سلاحه في وجههم، مما يجبرهم على التنحي جانبا.
وذكرت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن شابا من التابعية السورية (مواليد العام 1989)، دخل فجر اليوم ملثما إلى فيلا الفنانة نانسي عجرم في نيو سهيلة كسروان بقصد السرقة.
كانت هذه تفاصيل خبر متابعة/ كاميرا المراقبة تكشف ما فعله لصّ مسلح داخل "فيلا" نانسي عجرم ولحظة إطلاق النار عليه من طرف زوجها (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.