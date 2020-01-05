تطاول الرئيس الأمريكي رجب طيب أردوغان على المملكة العربية السعودية خلال إعلانه بدء توجه وحدات من الجيش التركي إلى ليبيا.
وبحسب وكالة أنباء "الأناضول"، قال أردوغان:"غير منزعجين من إدانة السعودية لقرار إرسالنا قوات إلى ليبيا ولا نقيم وزنًا لإدانتها.
وأعلن أردوغان بدء تحرك وحدات من الجيش التركي باتجاه ليبيا، من أجل التنسيق.
وأضاف:"جنودنا بدأوا بالفعل التوجه إلى ليبيا بشكل تدريجي.
وتابع أن تركيا وليبيا تعملان مع شركات دولية للتنقيب عن النفط والغاز في شرق المتوسط.
جاء ذلك بعدما صوت البرلمان التركي بالموافقة على مقترح أردوغان بالتدخل عسكريا في ليبيا، في خطوة تواجه رفضا دوليا واسعا.
واكد أردوغان دعمه لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج التي يتهمها البرلمان بالخيانة العظمى.
وكان البرلمان اللليبي قد أعلن إلغاء اتفاقية السراج وأردوغان، واتهم كل من شارك بها بالخيانة العظمى.
كانت هذه تفاصيل خبر أردوغان مواصلًا بلطجته: لن نلتفت لإدانة السعودية للتدخل في ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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