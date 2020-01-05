أردوغان يعلن إرسال قوات من الجيش التركي إلى ليبيا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدء تحرك وحدات من الجيش التركي باتجاه ليبيا، منأجل التنسيق. بحسب ما نقلته "رويترز"
جاء ذلك بعدما صوت البرلمان التركي بالموافقة على مقترح أردوغان بالتدخل عسكريا في ليبيا، في خطوة تواجه رفضا دوليا واسعا.
واكد أردوغان استجابته لدعوة حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج التي يتهمها البرلمان بالخيانة العظمى.
وكان البرلمان اللليبي قد أعلن إلغاء اتفاقية السراج وأردوغان،واتهم كل من شارك بها بالخيانة العظمى.
وقال أردوغان إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور تركيا الأربعاء المقبل، حيث سيبحثان القضايا الإقليمية.بحسب ما نقلته "رويترز".
أجل التنسيق. بحسب ما نقلته "رويترز".
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تركيا وليبيا تعملان مع شركات دولية للتنقيب عن النفط والغاز في شرق المتوسط.
وأعلن أردوغان بدء تحرك وحدات من الجيش التركي باتجاه ليبيا، من
وأضاف: "جنودنا بدأوا بالفعل التوجه إلى ليبيا بشكل تدريجي".
وجاء ذلك بعدما صوت البرلمان التركي بالموافقة على مقترح أردوغان بالتدخل عسكريا في ليبيا، في خطوة تواجه رفضا دوليا واسعا.
وأكد أردوغان دعوته لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج التي يتهمها البرلمان بالخيانة العظمى.
واتهم كل من شارك بها بالخيانة العظمى.
وكان البرلمان الليبي قد أعلن إلغاء اتفاقية السراج وأردوغان،
وقال أردوغان إن بوتين سيزور تركيا الأربعاء المقبل، حيث سيبحثان القضايا الإقليمية.بحسب ما نقلته "رويترز".
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