خدمات طبية وعلاجية في حجة والحديدة وصنعاء

واصل مركز الجعدة الصحي تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين في محافظة حجة اليمنية بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.

وراجع قسم الطوارئ خلال ديسمبر الماضي 2775 مستفيدا، وقسم الباطنية 1402 شخص، وعيادة الصحة الإنجابية 272 مستفيدا، وقسم المصابين بالأوبئة 2466 مستفيدا، وقسم التوعية والتثقيف 4866 مراجعا، فيما نفذ 42 نشاطا للتخلص من النفايات.

كما راجع قسم المختبر والأشعة 2897 شخصا، وصرفت الأدوية لـ7383 فردا، وراجع قسم نقل الدم 24 حالة، وقسم الإحالة الطبية 56 مستفيدا، وراجع قسم الخدمات التمريضية 5474 مريضا.

رعاية متكاملة

واصلت العيادات الطبية التغذوية الطارئة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة في محافظة الحديدة بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.

وراجع العيادات خلال ديسمبر الماضي في قسم الرعاية التكاملية 13738 مستفيدا، وعيادة التغذية العلاجية 491 شخصا، وعيادة التحصين 189 مستفيدا، وعيادة الصحة الإنجابية 189 شخصا، وعيادة الجراحة والتضميد 1643 مريضا، وقسم التوعية والتثقيف 2520 شخصا، وقسم الإحالة الطبية مستفيد واحد.

كما أجري الفحص المخبري لـ13909 مرضى، وصرفت الأدوية لـ14092 مريضا، واستقبل قسم التنويم 51 حالة، وعيادة نقل الدم 47 مستفيدا، وعيادة تخطيط القلب 32 مستفيدا، وراجع قسم الرعاية الصحية 5017 شخصا، وقسم التوليد 56 سيدة.

طبية تغذوية

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واصلت العيادات الطبية التغذوية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها العلاجية لنازحي مخيم الخانق بمنطقة حريب نهم التابعة لمحافظة صنعاء بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.

وراجع قسم الطوارئ خلال ديسمبر الماضي 3289 مستفيدا، وعيادة الباطنية 1467 شخصا، وعيادة النساء 450 امرأة، وقسم الجراحة والتضميد 105 أفراد، وقسم التحصين 323 مريضا، وعيادة التغذية 379 مستفيدا، فيما بلغ عدد المستفيدين من الفريق الطبي المتنقل 672 فردا. كما راجع قسم الرعاية الصحية 1180 شخصا، وأجري الفحص المختبري لـ2026 مريضا، وصرفت الأدوية لـ5966 فردا.

حملة تطوعية

اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، حملته الطبية التطوعية لجراحة القلب المفتوح والقسطرة للأطفال في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت اليمنية.

وأجرى الفريق الطبي التطوعي للمركز على مدى أيام الحملة 103 عمليات جراحية، منها 23 عملية لجراحة القلب المفتوح، و80 حالة قسطرة قلب.

وتأتي هذه الحملة امتدادا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة في المركز لأبناء المحافظات اليمنية، للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي يعيشونها.