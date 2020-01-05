قوات الحزام الأمني تعزز انتشارها داخل عدن

بسام عبدالسلام (عدن) عززت قوات الحزام الأمني انتشارها في مدينة عدن ضمن الحملة الأمنية التي يجري تنفيذها لتثبيت الأمن والاستقرار بدعم قوات التحالف العربي بقيادة السعودية. وانتشرت آليات عسكرية يرافقها عشرات الجنود في شوارع رئيسية في مديريات عدن وسط تعقب الدراجات النارية والسيارات غير المرقمة التي تستخدمها العناصر الإرهابية لتنفيذ هجماتهم وعملياتهم الإجرامية داخل المدينة.

وأشار سكان محليون في مدينة كريتر القديمة لـ«الاتحاد»إلى أن أطقماً عسكرية انتشرت بشكل كبير في مداخل المدينة والشوارع الرئيسية ونصبت حواجز تفتيشية لضبط الدراجات النارية والسيارات المخالفة، موضحين أن هذه الأطقم كثفت من انتشارها الأمني وتشديد التفتيش في النقاط التي نصبتها لتعزيز الأمن والاستقرار داخل المدينة القديمة.

بدوره أكد قائد قوات الحزام الأمني في عدن وضاح عمر عبدالعزيز أن قوات الحزام الأمني مستمرة في حملتها الأمنية الشاملة إلى جانب قوات الأمن الأخرى من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار، موضحاً أن الحملة التي يجري تنفيذها منذ أكثر من شهر تحقق نجاحات متواصلة وأسهمت في ترسيخ السكينة العامة وإنهاء الكثير من الاختلالات التي كانت متواجدة قبل انطلاقها.

وأشار إلى أن قوات الحزام الأمني تعمل جاهدة لاستتباب الأمن والأمان داخل العاصمة عدن وإفشال أية تهديدات تسعى إليها عناصر إرهابية خارجة عن النظام والقانون من أجل زعزعة الاستقرار والسكينة العامة.

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