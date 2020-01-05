دعم إماراتي لتأهيل طريق المخا ـ الخوخة بالساحل الغربي

الساحل الغربي (الاتحاد)

تبذل هيئة الهلال الإماراتية جهوداً متواصلة، من أجل تطبيع الأوضاع، وبث روح الحياة إلى مناطق الساحل الغربي في اليمن، وذلك في إطار الاستجابة الإغاثية والتنموية، التي أطلقتها دولة الإمارات لدعم المحافظات المحررة، وتبنت الهيئة مشروعاً متكاملاً لإعادة تأهيل وصيانة الطريق الواصل من مدينة المخا غرب تعز، إلى مدينة الخوخة جنوب الحديدة، حيث يبلغ الطريق نحو 60 كم، ويعد من أهم الطرقات الرئيسية في الساحل الغربي، والذي يربط المناطق المحررة ببعضها. ويأتي تنفيذ المشروع، الذي يجري الترتيب لتدشينه قريباً، ضمن حزمة المشاريع التنموية التي تبنتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ضمن خطتها الإغاثية والإنسانية، المزمع تنفيذها على امتداد القرى والمناطق المحررة في الساحل الغربي، خلال العام الجديد 2020.

ويسهم المشروع، في تسهيل تحركات المواطنين في الساحل الغربي، وكذا إيصال المساعدات الإغاثية للمناطق المحتاجة والمتضررة في الحديدة، إلى جانب التقليل من الحوادث التي يشهدها الطريق، لتهالكه جراء الحرب وسيول الأمطار، وأشار ممثل الهلال الأحمر الإماراتي في الساحل الغربي، عبدالله الحبيشي، أن الهلال سيتولى ترميم وصيانة الطريق الرئيسي الرابط بين المخا والخوخة، ضمن حزمة مشاريع تنموية أخرى، سيجري تنفيذها خلال العام الجديد، موضحاً أن المشروع يهدف إلى صيانة الطريق من الأضرار التي لحقت بها جراء الحرب وسيول الأمطار، والتي تسببت في الكثير من الحوادث والأضرار للمارين على تلك الطرق الرئيسية.

وأضاف، أن مشاريع تأهيل وصيانة الطريق ترافقها مشاريع تنموية وإغاثية أخرى، بينها إعادة ترميم مؤسسة المياه بالمخا، وتزويد عدد من المدارس بالكراسي التي تحتاجها، ناهيك عن برامج إغاثية وإنسانية متنوعة سيجري تنفيذ على مدى السنة، مؤكداً أن الهلال الأحمر الإماراتي حريص على مد يد العون والمساعدة للمناطق المحررة، والتخفيف من معاناة المواطنين بمختلف النواحي الحياتية.

من جانبه، أكد المتحدث باسم المقاومة الوطنية، العميد صادق دويد، أن عملية ترميم وإصلاح خط المخا- الخوخة ستبدأ قريباً، بتمويل الهلال الأحمر الإماراتي، وتشمل بناء العبارات التي فجرتها مليشيات الحوثي، وإصلاح الحفر التي تعيق عملية السير، وتشكل خطورة على أمن وسلامة المركبات، وأوضح أن عملية الترميم والإصلاح ستشمل أيضاً حماية جوانب الطريق الأسفلتي، بعدما تضررت من سيول الأمطار، مشيراً إلى أن الهلال الإماراتي سند حقيقي للسلطات المحلية في مدينة المخا وباقي المناطق المحررة في الساحل الغربي، عبر ما تنفذه من مشاريع إغاثية وتنموية لصالح إنعاش الحياة، والتخفيف من الأوضاع الصعبة، التي تعيشها تلك المناطق جراء الحرب الغاشمة، التي شنتها ميليشيات الحوثي الانقلابية على الساحل الغربي، قبل دحرها من قبل القوات المشتركة، وبمساندة من التحالف العربي.