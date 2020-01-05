مدمرتان لتأمين السفن البريطانية عبر «هرمز»

شادي صلاح الدين (لندن) أعلن وزير الدفاع البريطاني بن والاس، أمس، أن مدمرتين تتبعان البحرية الملكية البريطانية سترافقان السفن التي ترفع العلم البريطاني عبر مضيق هرمز لتوفير الحماية بعد مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في ضربة جوية أميركية موجهة منذ يومين وتزايد حدة التوتر في المنطقة.

وقال وزير الدفاع: «إنه أمر السفينتين الحربيتين (إتش إم إم مونتروز) و(إتش إم إس ديفيندر) بالاستعداد للعودة لمرافقة جميع السفن التي تبحر في المنطقة حاملة العلم البريطاني». وأضاف: «ستتخذ الحكومة جميع الخطوات اللازمة لحماية سفننا ومواطنينا».

وقال والاس في بيان له، حصلت «الاتحاد» على نسخة منه: «إنه تحدث إلى نظيره الأميركي مارك إسبر حول الهجوم، وحثا جميع الأطراف على عدم التصعيد».

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