وصول جثماني سليماني والمهندس إلى إيران

طهران (وكالات) ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، أن جثماني قائد فيلق القدس قاسم سليماني وأبومهدي المهندس القيادي في الحشد الشعبي العراقي، اللذين قُتلا في ضربة عسكرية أميركية بالعراق وصلا إلى إيران أمس.

ومن المقرر دفن سليماني في إيران غداً الثلاثاء. وأعلن «الحشد الشعبي» العراقي أن جثمان المهندس سيوارى الثرى في النجف خلال أيام بعد فحص الحمض النووي له بإيران. وأوضح في بيان، أن تشابك الأشلاء بين جثمان المهندس مع جثمان شخص آخر من شدة تفجر الصاروخ الأميركي، استدعى إجراء الفحص.

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