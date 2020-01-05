مصر: تأجيل إعادة محاكمة 73 إخوانياً بـ«فض رابعة»

أحمد عاطف (القاهرة) أجلت محكمة مصرية، أمس، إعادة إجراءات محاكمة 73 متهمًا في القضية المعروفة إعلامياً بـ«فض اعتصام رابعة»، لجلسة 2 فبراير المقبل، لسماع مرافعة النيابة العامة. وكانت المحكمة قد قضت في وقت سابق بالإعدام شنقاً للمتهمين ومن بينهم قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، محمد البلتاجي وعصام العريان وعبد الرحمن البر، كما قضت بالسجن المؤبد لمحمد بديع وباسم عودة وآخرين، وقضت بأحكام بالمشدد لباقي المتهمين.

والمتهمون في القضية هم قيادات جماعة الإخوان، وفي مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، وعصام العريان، وعصام ماجد، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازي، ومحمد البلتاجي، وأسامة ياسين، وعصام سلطان، وباسم عودة، ووجدي غنيم، و«أسامة» نجل الرئيس المعزول محمد مرسي. وكانت التهم التي وجهت للمتهمين: «تدبير تجمهر مسلح»، «قطع الطرق»، «تقييد حرية الناس في التنقل»، و«القتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين».

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