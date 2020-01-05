النمسا تطالب الاتحاد الأوروبي بـ «نهج واضح» ضد أردوغان

فيينا (أ ف ب)

دعا رئيس الحكومة النمسوي المعين سيباستيان كورتز، أمس، الاتحاد الأوروبي إلى تبني «نهج واضح ضد» الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي «يحاول استخدام البشر كأسلحة» في إدارة قضية الهجرة. وقال الزعيم المحافظ رداً على سؤال لصحيفة كوريير النمسوية حول سياسة الهجرة في تركيا «إن أردوغان يحاول استخدام البشر كأسلحة».

وتابع: «يجب ألا يسمح الاتحاد الأوروبي بذلك»، مضيفاً أنه «سيعمل بفعالية ليتبنى الاتحاد الأوروبي نهجاً واضحاً ضد أردوغان».

وأضاف كورتز الذي سيترأس غدا الحكومة لولاية ثانية إن الرئيس التركي «لا يفهم أي لغة أخرى».

وأبرم المحافظون النمسويون بزعامة كورتز وحزب الخضر الأربعاء الماضي اتفاقاً لتشكيل حكومة ائتلافية، في خطوة غير مسبوقة ستتيح للزعيم الديمقراطي المسيحي الشاب أن يتولى مجدداً منصب المستشار بعدما حكم البلاد حتى مايو مع اليمين المتطرّف.

وهدد الرئيس التركي مرارا بفتح الأبواب أمام المهاجرين، وبخاصة السوريين، للتوجه إلى أوروبا في حال عدم تلقيه مزيدا من الدعم الدولي.

ووافق حزب الخضر النمسوي على أن يلتزم كورتز سياسة حازمة بشأن قضايا الهجرة في مقابل التعهد بمكافحة الاحتباس المناخي.

وتبنى كورتز في مقابلة أخرى مع صحيفة بيلد الألمانية، لهجة قاسية حيال سفن الإنقاذ الناشطة في البحر المتوسط. واعتبر «أن عمليات الإنقاذ الخاصة في البحر أدت إلى مصرع مزيد من الأشخاص»، مشيراً إلى أن مثل هذه العمليات «تدفع دوماً مزيداً من الأشخاص إلى سلوك الطريق البحري، ما يؤدي إلى تزايد عدد الغرقى».

ويعارض كورتز أي خطط لتوزيع طالبي اللجوء على دول الاتحاد الأوروبي. وأقر، في مقابلة أخرى مع صحيفة دي برس النمسوية بـ «أننا نتوافق في كثير من المواضيع مع حزب الحرية» المتطرف أكثر من حزب الخضر.