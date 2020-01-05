ماكرون يعرب لترامب عن تضامنه "الكامل" مع الحلفاء

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، لنظيره الأميركي دونالد ترامب عن "تضامنه الكامل مع الحلفاء".

ونقل بيان، صادر عن الرئاسة الفرنسية، عن ماكرون دعوته إيران إلى الامتناع عن أي "تصعيد عسكري من شأنه مفاقمة عدم الاستقرار الإقليمي".

وشدد ماكرون على "عزم فرنسا على العمل إلى جانب شركائها الإقليميين والدوليين لتهدئة التوترات".

وكرر أن "الأولوية يجب أن تكون لاستمرار عمل التحالف الدولي ضد تنظيم داعش في إطار الاحترام التام لسيادة العراق بهدف (ضمان) أمنه والاستقرار الإقليمي".

كان البرلمان العراقي طالب، في وقت سابق اليوم الأحد، الحكومة بـ"إنهاء وجود" القوات الأجنبية في البلاد.

من جهة أخرى، اتفق فرنسا وبريطانيا وألمانيا على العمل "لخفض التوتر" في المنطقة.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، بعدما تشاورت المستشارة أنجيلا ميركل هاتفيا مع ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن "المستشارة والرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء البريطاني توافقوا على العمل معا لخفض التوترات في المنطقة".

تأتي هذا المواقف في ظل تصاعد التوترات في العراق بعد مقتل قائد فيلق القدس الجنرال الإيراني قاسم سليماني، فجر الجمعة في بغداد، في ضربة أميركية بطائرة مسيرة.