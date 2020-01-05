كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجلس التعاون الخليجي يدعو الأطراف المعنية بالعراق إلى لتهدئة الحوار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مساء اليوم الأحد، دعوة إلى الأطراف المعنية بالعراق لتهدئة وتغليب لغة الحوار.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد اللطيف بن راشد الزياني: إن "دول المجلس قد تابعت بقلق واهتمام بالغين الأحداث والتطورات الخطيرة في العراق الشقيق"، ودعا "الأطراف المعنية إلى التهدئة وعدم التصعيد وتغليب الحلول السياسية للأزمات لتجنيب المنطقة، من أية تداعيات سلبية على أمنها واستقرارها".

وأهاب الأمين العام للمجلس في ختام تصريحه بالمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته؛ لخفض التصعيد في هذه المنطقة الحيوية من العالم.

وتزامنت دعوة الزياني مع تصريحات للأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، في وقت سابق من اليوم، قال فيها: إن "المنطقة العربية أحوج ما تكون الآن إلى التهدئة وليس التصعيد، وإخماد الصراعات وليس إشعالها واستدامتها".

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والمنطقة العربية في حالة من الإضطراب وعدم الهدوء، بسبب مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس، في ضربة أمريكية قرب مطار بغداد الدولي، فجر يوم الجمعة الماضي.