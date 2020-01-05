كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب: سنرد بضربة سريعة وشاملة إذا استهدفت إيران منشآت أمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة سوف ترد بسرعة وبضربة شاملة وربما غير متناسبة، على أي استهداف إيراني لمواطنين أو اهداف أمريكية، حسبما ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية، في نبأ عاجل لها.

هذا وقُتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس، في ضربة أمريكية قرب مطار بغداد الدولي، فجر يوم الجمعة الماضي.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، قد أعلنت صباح يوم الجمعة الماضي، أنها نفذت ضربة بالقرب من مطار بغداد في العراق، قتل فيها قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، وأعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على عملية الاغتيال، والتي طالت أيضاً كوادر من الحشد الشعبي العراقي.

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وتلقت هذه العملية إدانة واسعة من الدول والمنظمات العربية وروسيا وإيران مشيرا إلى الخطورة البالغة لمثل هذه العمليات وعواقبها، كما وعدت إيران برد قاس على الولايات المتحدة.

وأدت الحادثة إلى إثارة مخاوف في المنطقة والعالم من إندلاع حرب، خصوصاً مع تصريحات من الجانبين الإيراني والأمريكي بالرد والرد المضاد؛ حيث توعدت طهران واشنطن بـ"رد قاس" على قتل سليماني في "الزمان والمكان المناسبين".

وبعد ذلك، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتدمير 52 موقعاً إيرانياً، من بينها مواقع "مهمة للثقافة الإيرانية"، في حال استهدفت إيران مواقع أمريكية.