كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المحجوب: استهداف الكلية العسكرية بطرابلس من تصرفات تنظيم "داعش" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مدير التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة الليبية

قالالعميد خالد المحجوب، إن استهداف الكلية العسكرية من تصرفات تنظيم "داعش" الإرهابي والتنظيمات الإرهابية، مشيرا إلى أن الأمر ليس بالغريب عنهم.

وأضاف "المحجوب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء الأحد: "التنظيمات الإرهابية لديها سوابق أكثر من ذلك مثل تفجير القبة ومذبحة السبت الأسود ببنغازي، مؤكدًا القوات المسلحة الليبية تعمل على المحافظة على الوطن رغم تربص الأعداء.

وتابع، مدير التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة الليبية: "إذا كان الجيش الوطني الليبي يريد تدمير طرابلس كان سيدخل بقوة كبيرة وهائلة، ويحرر طرابلس من أول يوم ولكن الجيش يدرك واجباته في الحفاظ على المواطنين"، مؤكدًا على أن الشعب الليبي ضد أي غزو تركي لأراضيه.

