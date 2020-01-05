كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المحجوب: استهداف الكلية العسكرية بطرابلس من تصرفات تنظيم "داعش" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف "المحجوب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء الأحد: "التنظيمات الإرهابية لديها سوابق أكثر من ذلك مثل تفجير القبة ومذبحة السبت الأسود ببنغازي، مؤكدًا القوات المسلحة الليبية تعمل على المحافظة على الوطن رغم تربص الأعداء.
وتابع، مدير التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة الليبية: "إذا كان الجيش الوطني الليبي يريد تدمير طرابلس كان سيدخل بقوة كبيرة وهائلة، ويحرر طرابلس من أول يوم ولكن الجيش يدرك واجباته في الحفاظ على المواطنين"، مؤكدًا على أن الشعب الليبي ضد أي غزو تركي لأراضيه.
وكان البرلمان التركي، قد أعلن يوم الجمعة الماضي، الموافقة على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا؛ لتكون دولة جديدة يقوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالتدخل في شئونها بعد العراق وسوريا، ويفتح باب الأسئلة عن تداعيات هذا القرار، وأسبابه وموقف دول الجوار الليبي من هذا الغزو، وهل سيكون بعضها معبر للقوات التركية لداخل ليبيا؟.
وكان قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، قد أعلن بدء تحرير طرابلس، خلال مؤتمر صحفي له مساء الخميس الموافق 12 ديسمبر، أنه سيتم استعادة ليبيا من براثن الإرهاب والخونة بفضل الجيش الوطني الليبي.
ودعا حفتر قوات الجيش الوطني اليبي للتقدم نحو طرابلس، ومراعاة حرمة المدنيين، مؤكدا أن الجيش اللليبي منتصر لا محالة، داعيا الميليشيات لإلقاء السلاح.
وكان الجيش الليبي، الذي يخوض منذ أكثر من 3 أشهر عمليات عسكرية لتحرير العاصمة طرابلس من المليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية، قد أطلق يوم الاثنين الماضي، "المرحلة الحاسمة والأخيرة" من هذه المعارك، بعد أسبوعين من الحشد العسكري، لهذه المواجهة المفصلية.