كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الليبي يفجر مفاجأة بشأن عملية استهداف الكلية العسكرية بطرابلس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق العميد خالد المحجوب، مدير التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة الليبية، على مقطع الفيديو الذي بثه للحظة ضرب الكلية العسكرية بطرابلس قائلًا: " كانت مصورة بكاميرا تليفون محمول"، مشيرا إلى أن الكاميرات الموجودة بالكلية العسكرية مثبتة وهو ما يضع الشكوك من صور هذا الفيديو.

وقال "المحجوب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء الأحد: "التصوير يجعلنا نتأكد بنسبة كبيرة بأنها عملية مدبرة لغرض معين"، لافتًا إلى أن "اللقطة التى بثت كانت معدة بطريقة تظهر أنه قصف طائرة مسيرة، ولكن الأمر ليس كذلك".

وأضاف أن أثار مكان حادث لا يدل على وجود قصف بالطائرة؛ لأن الطائرة دائما تترك أثار في الأرض وهذا لم يكن موجود"، لافًتا إلى أن الميليشيات التركية تحاول أثارة الرأي لعام الليبي ضد جيشه الوطني، وبعد تأكدها أن هناك انتفاضة في طرابلس ضد التدخل التركي

وأشار مدير التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة الليبية إلى أن المليشيات التركية تحاول إرباك المشهد فى ليبيا لبث الفتنة فى صفوف الشعب الليبي، لأن عيونهم على مؤتمر برلين ويعلمون جيدا أنهم سيسقطون في أى لحظة.

