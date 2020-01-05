كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الليبي: حسم معركة طرابلس خلال ساعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال العميد خالد المحجوب، مدير التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة الليبية، إن الجيش الليبي مسيطر على الأوضاع في طرابلس، موضحًا أن هناك تقدمات هامة للجيش في طرابس وربما تأتي لحظات فاصلة تحسم الموقف غدا أو بعد غد.

وأضاف "المحجوب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء الأحد: " نترقب ساعة النصر، وحان الوقت لأن يرفع المعاناة عن الشعب الليبي الذي عاني من المليشيات والإرهاب وتردى الأوضاع المعيشية رغم أن ليبيا دولة غنية".

وتابع مدير التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة الليبية: "كل ما لدينا من أموال يذهب إلى الخزينة التركية وقطر ويمدون الميليشيات بالأسلحة لاستمرار الصراع ليحصلوا على أموال شعبنا".

