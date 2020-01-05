كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ما بين الرد السياسي والعسكري.. تعرف على أبرز الأهداف التي يمكن لأمريكا استهدافها بإيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن هجمات على مواقع إيرانية في حال استهداف الجمهورية الإسلامية للمصالح الأمريكية بالمنطقة، ولفت "ترامب" إلى أن هناك 52 هدفاً إيرانياً قد يهاجمهم عقب إعلان مسئولون إيرانيون، بأن هناك 35 موقع أمريكي سيتم استهدافهم خلال الفترة المقبلة.



وبين الخبراء والمحللون الذين تواصلت معهم "الخليج 365"، أن هناك عدد من المواقع الهامة داخل إيران، من الممكن استهدافاً، وتشمل اقتصادية وعسكرية وثقافية وحضارية، في حين ذهب آخرون إلى أن الرد الإيراني لن يكون عسكري، ولكنه سياسي.



مناطق تركز البترول والغاز

وقال مدير المرصد الأحوازي لحقوق الإنسان على قاطع الأحواز، إن قادة الولايات المتحدة هددوا إيران بالقضاء على صناعتها الأم ومصدر دخلها الرئيسي المتمثل بالنفط والغاز، موضحاً أن ذلك يجعل أي متابع للشأن الإيراني يدرك أن أهم أهداف الولايات المتحدة، التي تكلفها قليلًا وتكلف إيران كثيرًا هو إستهداف أمريكا لصناعة النفط والبتروكيماويات الإيرانية.



وأضاف مدير المرصد الأحوازي لحقوق الإنسان، في تصريح لـ"الخليج 365"، نظرًا لأن أكثر من 80% من النفط و95% من الغاز في إيران يستخرج من الأحواز المحتلة، فستكون شركات النفط والبتروكيماويات في الأحواز هي المستهدفة، وبعدها تأتي مصانع أصفهان للصلب وكذلك المؤسسات والمفاعل النووية، وأهمها مفاعل بوشهر المتواجدة فوق الأرض الأحوازية.



أماكن ثقافية وعسكرية

من جهته، قال الخبير بالشأن الإيراني إسلام المنسي: أن واشنطن حددت ماهية الأهداف التي ستضربها في حال استهداف إيران للمصالح الأمريكية بالمنطقة ردا على مقتل سليماني، مشيراً إلى أن ترامب حدد عدد 52 هو عدد الأمريكيين الذين احتجزوا رهائن في السفارة الأمريكية في طهران عام 1979 لأكثر من عام.

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ونوه في تصريح خاص، إلى أن الرد الأمريكي سيحمل دلالات رمزية هامة، وسيشمل أماكن حيوية، لها أهمية ثقافية للإيرانيين، وبالتالي لن تقتصر على المواقع العسكرية فقط.



وذكر أن المراكز الثقافية التي قد تقصدها أمريكا غير معروفة حتى الآن، لكنها قد تضم مراكز نشر التشيع التي تمثل الترسانة الروحية والمعنوية للنظام الإيراني، موضحاً أن القواعد التي تقع جنوب غرب إيران التي تطل على الخليج العربي في محافظات بلوشستان وخوزستان مثل العميدية وتنطلق منها بعض الهجمات ضد مصالح الولايات المتحدة، ستكون هدفا أكيدا لواشنطن.



ردي سياسي على مقتل قاسم سليماني

وفي رأي مغاير، ذكر الخبير بالشأن الإيراني محمود جابر، أن ترامب هدد بضرب مواقع ايرانية، اعتقادا منه أن إيران ستنفذ هجمات عسكرية ولكن ذلك الأمر لم يحدث، مبينا أن رد إيران سيكون سياسيا، وليس عسكريا.



ونوه جابر في تصريح لـ"الخليج 365"، إلى أن إيران حشدت كل قواتها لإخراج أمريكا من العراق قانونا أو بالقوة، مشيرا إلى أن ايران استطاعت أن تستدرج أمريكا لتحقيق أهدافها العليا، فقد كانت تعانى من أزمة وجود داخل العراق، حتى إن الشارع العراقى سمى كل اتباع ايران بـ " ذيول".

وتابع: ولكن بعد مقتل سليمان أصبح الشارع العراقي تابعا جملة وتفصيلاً لإيران ومؤيد لها ورافض للوجود الأمريكى فى العراق، وكانت جلسة البرلمان العراقى اليوم فى النظار للوجود الامريكى خير دليل على ذلك، ومالبة مقتدي الصدر بخروج القوات الأمريكية من السفارة وإلا سيعلنوا الجهاد المسلح، وبالتالى فاحتمالات الرد الإيراني العسكرى علي أمريكا من عدم، إلا إذا قررت الأخيرة إعلان الحرب على الأولى بشكل مباشر وهذا لن يحدث.