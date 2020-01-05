العصبة ترد على الرجاء: موعد مباراة الجديدة لا رجعة فيه

أكد عادل التويجر عضو لجنة البرمجة بالعصبة الاحترافية لكرة القدم، أن المباراة المؤجلة عن الأسبوع التاسع من البطولة بين فريقي الدفاع الحسني الجديدي، والرجاء الرياضي، المقرر خوضها بعد غد الثلاثاء، ستُجرى في موعدها.

وقال التويجر في تصريحات إذاعية اليوم الأحد، إن موعد المواجهة لا رجعة فيه، بالرغم من رفض الفريق الأخضر خوضها، لالتزامه بخوض مواجهتين في الجزائر.

وعن استناد الرجاء إلى المادة 21 من قانون المسابقات، التي تلزم العصبة باحترام أجل 3 أيام كاملة، بدءا من تاريخ اللقاء الدولي قبل برمجة مواجهة مؤجلة في المنافسات الوطنية، أوضح التويجر أن هذه المادة تتحدث عن البطولات القارية، والدولية، المعترف بها من طرف الاتحاد الدولي للعبة “فيفا”.

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وأشار عضو لجنة البرمجة، أنه وبعد توصل الفريق الأخضر بموعد المباراة، يوم 20 دجنبر الماضي، طلب في اليوم الموالي تأجيلها، قبل أن يجتمع ممثلو الرجاء مع العصبة في 24 من الشهر ذاته، حيث تم توقيع محضر يقضي بفتح أبواب الحوار مع الدفاع الجديدي، بشأن تأجيل اللقاء.

وأردف التويجر، أن الفريق الدكالي راسل العصبة الاحترافية يوم 26 دجنبر المنصرم، مؤكدا رفضه تأجيل مباراته مع الرجاء، وهو ما يجعل موعدها ثابتا الثلاثاء المقبل.

يذكر أن الرجاء خاض أمس السبت مباراته ضد مضيفه مولودية الجزائر برسم ذهاب ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، على أن يُجري المواجهة الثانية الجمعة القادم، ضد شبيبة القبائل لحساب رابع جولات المجموعة الرابعة لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.