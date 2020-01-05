الاحتلال يدشن العام الجديد بـ85 اعتقالا في الضفة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشف نادي الأسير الفلسطيني اليوم، الأحد، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 85 مواطنًا فلسطينيًا من الضفة الغربية، من ضمنها القدس، خلال الخمسة أيام الأولى من العام الجديد.

وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان له، إن "من بين أولئك المعتقلين 50 مواطناً فلسطينياً من القدس جرى الإفراج عن غالبيتهم لاحقاً بشروط، فيما توزعت بقية حالات الاعتقال على محافظات الخليل، وجنين، وطولكرم، وقلقيلية، ونابلس، ورام الله والبيرة".

ولفت نادي الأسير إلى أن من بين المعتقلين خمسة أطفال من الخليل، بينهم الفتى الجريح حسين يونس (16 عامًا)، الذي اعتقلته قوات الاحتلال عقب إطلاق النار عليه، إضافة إلى اعتقال هايل أسعد جبابشة المصاب بمرض الثلاسيميا، وهو من قرية بير الباشا جنوب جنين.

وكانت قوات الاحتلال قد سلمت، أمس، ثمانية شبان من بلدة العيسوية شمال شرق القدس المحتلة، بلاغات للحضور إلى المحكمة، بدعوى خرقهم قرار الحبس المنزلي الليلي، إثر تقديم نيابة الاحتلال استئنافاً ضدهم.

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بدورها، أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الأحد، في بيان لها، عزمها رفع معاناة بلدة العيسوية للمحكمة الجنائية الدولية وصولاً إلى محاسبة ومعاقبة من تجرأ على استهداف العيسوية ومواطنيها.

على صعيد منفصل، ذكرت مصادر صحافية أن سلطات الاحتلال استولت على نصف دونم في منطقة "وادي الهندي" بقرية جورة الشمعة جنوب الضفة الغربية؛ لأغراض عسكرية.

وكانت قوات الاحتلال قد أوقفت العمل في منزل قيد الإنشاء واستولت على مضخة وخلاطتي إسمنت كانت تعمل بالمنزل في بلدة نحالين في محافظة بيت لحم، بحجة عدم الترخيص.