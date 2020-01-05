"التربية والتعليم" تتوعد بتشديد عقوبات الغش في البجروت الشتوي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصدرت وزارة التربية والتعليم في البلاد بيانًا اليوم، الأحد، توعدّت فيه بتشديد عقوباتها في موضوع الغش في الامتحانات بكل ما يتعلق باستعمال الهاتف الخليوي.

وأشار البيان إلى إصدار إجراء جديد يتعلّق بموضوع منع الغش خلال الامتحانات، ينص على أن الطالب الذي يقوم باستعمال الهاتف الخليوي، أو ساعة ذكيّة أو يظهر تكرار الجواب نفسه غير الصّحيح في الامتحان، سيتم منع الطالب من التّقدّم للامتحان في الموعدين القريبين المتتاليين.

ولفت البيان إلى أن عدد الطلاب الذي سيتقدمون غدًا لامتحانات البجروت الشتويّة يبلغ عددهم 40 ألف طالب بموضوع الأدب العبري (600 مؤسّسة تعليميّة)، وسيكون آخر امتحان بموضوع التراث والدّين.

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كما ويبلغ عدد الطلاب المتقدّمين للامتحانات الشّتويّة هو 200 ألف طالب، إذ يمتحنون بـ87 نموذجا بمواضيع مختلفة.

ويتقدم لامتحان اللغة الإنجليزية المقرر إقامته في 16 من كانون الثاني/ يناير ما يقارب الـ100 ألف طالب في ألف ومئة مدرسة في البلاد، بينما سيكون امتحان الرياضيّات في 23 كانون الثاني/ يناير ويقدّر عدد الممتحنين به قرابة 85 ألف طالب.

وذكر البيان أن عدد المدارس العربيّة التي ستتقدّم للامتحانات الشتويّة هو 179 مدرسة، بينما يبلغ عدد الطلاب الذين ينقصهم موضوع واحد للحصول على شهادة بجروت، استحقاق، هو 2362 طالبا.