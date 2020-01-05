"معرض الدوحة للكتاب" ينطلق تحت شعار "أفلا تتفكرون"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ينطلق معرض الدوحة الدولي للكتاب، يوم الخميس المقبل في دورته الثلاثين، بمشاركة 335 دار نشر من 31 دولة، من بينها فرنسا.

وسيقام المعرض في مركز الدوحة الدولي، المخصص للمعارض والمؤتمرات، حتى 18 كانون الثاني/ يناير تحت شعار "أفلا تتفكرون".

وقال مدير معرض الدوحة للكتاب، جاسم البوعينين، في مؤتمر صحافي، السبت، إن "عدد دور النشر وصل هذه السنة إلى 335 دار نشر، وهناك نحو 100 ألف عنوان كتاب مسجل بالموقع الإلكتروني للمعرض"، مضيفًا أن في "هذه الدورة، مشاركة دور النشر القطرية هي الأوسع، لتشهد انطلاقة حقيقية وقوية لصناعة الثقافة والنشر القطري"، وأنه "سجل المعرض زيادة في المشاركة عن العام الماضي، لدينا 31 دولة منها دول تشارك لأول مثل بلجيكا وأستراليا".

وقال البوعينين، ردًا على سؤال من الصحافيين، بخصوص مشاركة الدول المقاطعة لقطر، وهي السعودية والإمارات والبحرين ومصر إنه "لدينا موقع إلكتروني متاح للجميع لتسجيل طلبات المشاركة بالمعرض، تم قبول كل طلبات المشاركة لهذا العام، ولم تصلنا طلبات من دول الحصار".

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وقال نائب رئيس اللجنة الثقافية، راضي الهاجري، إن البرنامج يشمل 18 ندوة ومحاضرة من أبرزها ندوة لعلم ’بين التفكير والتفكر’ للداعية الإسلامي، محمد راتب النابلسي، وندوة ’سيدات القمر.. من المحلية للعالمية’ للكاتبة العمانية، جوخة الحارثي.

وسيشمل البرنامج على تسعة عروض لمسرحيات، وست أمسيات فنية وأدبية، وكذلك أمسيات شعرية بمشاركة شعراء من قطر وخارجها، إضافة إلى أمسية موسيقية فرنسية.

ويخصص المعرض جناحًا للأطفال بعنوان "مدرسة قطر" الذي سيقام على نسق المدارس القطرية القديمة، وسيقدم 21 ورشة للأطفال وأسرهم.