شكرا لقرائتكم خبر عن بغداد.. سقوط قذائف وإطلاق صفارات إنذار في محيط السفارة الأميركية والان مع التفاصيل

الأحد 5 يناير 2020 افادت وكالة انباء رويترز بسماع دوي انفجارات وسط العاصمة العراقية بغداد .

Advertisements وافادت مصادر دبلوماسية بإن الانفجار وقع قرب المنطقة الخضراء التي تضم مبان حكومية وسفارات. في هذه الاثناء افاد شهود عيان بسقوط صاروخ كاتيوشا في محيط السفارة الاميركية قبل ان تدوي صفارات الانذار داخل السفارة.

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