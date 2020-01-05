مصرع إرهابيين اثنين بنيران الجيش الجزائري وتدمير 24 مخبأ لهم

الأحد 5 يناير 2020

أعلنت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية ،اليوم ،القضاء على إرهابيَّين اثنين إثر عملية بحث وتمشيط بغابة "تاغزوت أحسن" في محافظة تيبازة، 70 كلم غربي العاصمة الجزائر.



كما أعلنت الوزارة عن تدمير 24 مخبآ لجماعات إرهابية، و21 قنبلة تقليدية الصنع بعد كشفها بمحافظتي سكيكدة وتيبازة شرق وغرب الجزائر.

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وقالت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان لها" إن وحدات من الجيش أوقفت 22 مهربًا في عمليات متفرقة، بمدن تمنراست وبرج باجي مختار وجانت، وتم مصادرة منهم شاحنة، ومركبة رباعية الدفع، و 35 مولدًا كهربائي، و 27 مطرقة ضغط وأغراض أخرى".

وأضاف" إن حرس السواحل أوقف 46 مهاجرًا غير شرعي كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بمدن وهران ومستغانم وسكيكدة، وهم يستعدون لاجتياز الحدود البحرية خلسة، نحو الجهة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط".