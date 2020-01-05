تنظيم ملتقى للمؤسسات المهتمة بعلوم الروبوت والذكاء الاصطناعي بوادي حضرموت

الأحد 5 يناير 2020

نظمت مؤسسة اكاديمية الموهوبين بمدينة سيئون محافظة حضرموت (مكتب الجمعية العربية للروبوت باليمن) ،اليوم، ملتقى للمؤسسات التعليمية المهتمة بعلوم الروبوت والذكاء الاصطناعي بوادي حضرموت لتنشيط وتفعيل نشاط الروبوت بالمؤسسات المستهدفة .



واوضح مدير مؤسسة اكاديمية الموهوبين سعيد باحارثة ،بأن الملتقى يهدف الى نشر ثقافة علوم الروبوت في المجتمع وغرس قيم التعلم الذاتي والعمل التطوعي في ابنائنا الطلاب ومواكبة طلابنا لمهارات القرن الواحد والعشرون .

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وتطرق مشرف قسم الروبوت بالأكاديمية المهندس سالم السبايا الى ابرز أنشطة وفعاليات الجمعية العربية للروبوت و المتمثلة في " البطولات والمؤتمرات العربية للروبوت والذكاء الاصطناعي ، اضافة الى المشاركة بقصص نجاح وتجارب متميزة في مجلة الروبوت العربي " .

كما استعرضت المؤسسات والمدراس الحكومية والأهلية البالغة ثلاثة عشر مؤسسة ومدرسة من مختلف مناطق وقرى وادي حضرموت نشاطهم وقصص نجاحهم وبرامجهم وانشطتهم في العام المنصرم 2019م .