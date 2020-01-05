شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن رئاسة الأركان الكويتية تنفي استخدام قواعد الكويت العسكرية لتنفيذ هجمات بإحدى دول الجوار والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 10:07 مساءً, 5 يناير 2020 م المناطق _ الكويت نفت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي بشكل قاطع صحة ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي من معلومات مغلوطة حول استخدام قواعد الكويت العسكرية لتنفيذ هجمات ضد أهداف محددة بإحدى دول الجوار.

وأكدت رئاسة الأركان في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية اليوم أنه لم يتم استخدام القواعد الكويتية في هذه العمليات.

ودعت جميع ناشري ومتداولي مثل هذه الأخبار الكاذبة تحري الدقة والابتعاد عن نشرها أو تداولها.

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