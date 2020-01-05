شكرا لقرائتكم خبر عن رفض مصري فرنسي إيطالي للتدخل التركي في ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

واصل وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالاته المكثفة مع الشركاء الدوليين حول التطورات المتسارعة التي تشهدها الساحة الليبية، إذ أجرى، أمس واليوم الأحد، اتصالات هاتفية مع كل من "لويجي دي مايو" وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، و"جان-إيف لودريان" وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي.

وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، إنه تم التأكيد خلال الاتصالات على رفض أي تدخُل عسكري في ليبيا، وتم الاتفاق على ما يمثله التصعيد الأخير من قبل الجانب التركي في ليبيا من خطورة على أمن وسلم المنطقة بأسرها.

كما تم التشديد على ضرورة دعم الجهود الرامية إلى إيجاد حل سياسي شامل للأزمة في ليبيا، بما في ذلك عبر الحفاظ على فرص التوصل إلى تسوية شاملة من خلال عملية برلين ودعم الجهود الأممية ذات الصلة.

يشار إلى أن البرلمان التركي صدق في الثاني من الشهر الجاري على مذكرة رئاسية بارسال قوات إلى ليبيا، في خطوة قوبلت بادانات عربية ودولية.