شكرا لقرائتكم خبر عن «عريقات»: الاحتلال يرفض حل الدولتين والان نبدء بالتفاصيل
وأكد عريقات في تصريحات له أن حل الدولتين على حدود 1967 هو الحل الوحيد والسلمي مع إسرائيل، مشددًا على أن الصراع مع إسرائيل ليس دينيًا، ولا يمكن استمرار الأوضاع كما هي عليه، ويجب إجبار سلطة الاحتلال الإسرائيلي بوقف الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني.
وأضاف عريقات: "لن نستسلم ولن نفقد الأمل ومن يسعى للسلام عليه أن يدرك أن ذلك لن يتحقق بالمستوطنات وجرائم الحرب والعقوبات الجماعية، وإنما من خلال إنهاء الاحتلال وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل على حدود الرابع من حزيران 1967".
كانت هذه تفاصيل خبر «عريقات»: الاحتلال يرفض حل الدولتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.