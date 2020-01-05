شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تنفي استخدام قواعدها العسكرية في هجوم على دولة مجاورة والان نبدء بالتفاصيل
وأكدت رئاسة الأركان في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية اليوم، أنه لم يتم استخدام القواعد الكويتية في هذه العمليات.
ودعت جميع ناشري ومتداولي مثل هذه الأخبار الكاذبة تحري الدقة والابتعاد عن نشرها أو تداولها.
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