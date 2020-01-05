ليبيا: عشرات القتلى والجرحى بقصف استهدف أكاديمية عسكرية في طرابلس

في السياسة 6 يناير,2020 نسخة للطباعة

(الوفاق): لم نطلب من تركيا إرسال قوات عسكرية حتى الآن

طرابلس ـ وكالات: قالت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الليبية المتمركزة في طرابلس في بيان أمس إن 30 شخصا على الأقل قُتلوا وأصيب 33 في هجوم على أكاديمية عسكرية بالعاصمة مساء أمس الاول. ووصفت قوات متحالفة مع حكومة الوفاق الوطني الهجوم على الأكاديمية بمنطقة الهضبة بأنه “قصف جوي” من قبل ما تسمى بـ”قوات الشرق الليبي” بقيادة خليفة حفتر.

إلا أن الاخيرة نفت على لسان متحدث باسمها أي دور لها في هذا الهجوم.

وقال وزير الصحة بحكومة الوفاق الوطني أحميد بن عمر لرويترز في اتصال هاتفي إن عدد القتلى والمصابين في ازدياد، كما لفت أسامة علي المتحدث باسم خدمة الإسعاف في طرابلس إن خبراء الطب الشرعي لم يتمكنوا من حصر عدد بعض الأشلاء البشرية حتى اعداد الخبر.

وكانت خدمة الإسعاف دعت في وقت سابق أمس إلى وقف إطلاق النار بشكل مؤقت للسماح لأفرادها بانتشال جثث خمسة مدنيين قُتلوا على طريق السدرة في جنوب طرابلس وإجلاء الأسر المقيمة بالمنطقة.

وأضافت الإسعاف أن فرق الطوارئ انسحبت بعدما تعرضت لإطلاق نار خلال سعيها للوصول إلى المنطقة. ودعت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني إلى إحالة حفتر ومعاونيه للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب “جرائم ضد الإنسانية” وأضافت أنها ستدعو إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لبحث الجرائم. وأدانت أنقرة، التي أقرت مشروع قانون الأسبوع الماضي بالموافقة على نشر قوات في ليبيا لدعم طرابلس، الهجوم وقالت إن المجتمع الدولي يتعين أن يتخذ خطوات من أجل وقف إطلاق النار. وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان “من المهم أن يتخذ المجتمع الدولي بشكل عاجل الخطوات الضرورية من أجل وقف الدعم الخارجي للقوات الموالية لحفتر وهجماته وتحقيق وقف إطلاق النار في ليبيا”.وأدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الهجوم قائلة إن “التصعيد، يعقد الوضع في ليبيا بدرجة أكبر ويهدد فرص العودة إلى العملية السياسية”.

وردا على الهجوم، قال متحدث في بيان إن القوات المتحالفة مع حكومة الوفاق الوطني استهدفت قاعدة الوطية الجوية التابعة للجيش الوطني الليبي وتقع على مسافة نحو 159 كيلومترا جنوب غربي طرابلس. وقال مصدران من قوات حفتر إن أربعة مقاتلين قُتلوا في هجوم بطائرة مسيرة فجر أمس الأحد. وقالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا يوم الجمعة إن الزيادة في الضربات الجوية والقصف داخل وحول طرابلس تسببت في مقتل 11 مدنيا على الأقل منذ مطلع ديسمبر وإغلاق منشآت صحية ومدارس. وتوقفت حركة الملاحة في المطار الوحيد العامل بالعاصمة الليبية يوم الجمعة بسبب القصف وسقوط صواريخ.وجدد أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة يوم الجمعة دعوته لوقف إطلاق نار فوري في ليبيا. وحذر من أن تقديم الدعم الأجنبي للأطراف المتحاربة “سيعمق الصراع الدائر ويزيد من تعقيد الجهود المبذولة من أجل التوصل إلى حل سياسي سلمي وشامل”.

على صعيد آخر، كشف محمد القبلاوي المتحدث باسم الخارجية الليبية بحكومة “الوفاق” عن أن الحكومة لم تطلب إرسال قوات تركية إلى ليبيا، حتى الآن. وأضاف القبلاوي ، في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية أن ما طلبه الجانب الليبي من تركيا حتى الآن، هو إنهاء كافة الإجراءات الإدارية والقانونية، حتى إذا طلبت الحكومة في طرابلس المساندة لا تكون هناك أي عوائق.وأضاف القبلاوي، أن “تصويت البرلمان الليبي برفض الاتفاق لا يترتب عليه أي أثار، خاصة في ظل عدم وجود نصاب قانوني لتصويت المجلس، ما يعني أنها والعدم سواء”.