لبنان : المخاض الحكومي لايزال متعثرا ..والاحتجاجات مستمرة

في السياسة 6 يناير,2020 نسخة للطباعة

بيروت ـ وكالات: أشار الإعلام اللبناني أمس إلى أن المخاض الحكومي لايزال متعثرا، مؤكدا ترحيل الإعلان عن تأليف حكومة حسان دياب الى مواعيد جديدة غير محددة. وقالت صحيفة “النهار” اللبنانية في عددها الصادر امس:”رغم التحديات الخطيرة والداهمة التي فرضها اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني قاسم سليماني، على المنطقة عموما ولبنان بشكل خاص، والتي تفترض جهوزية داخلية لمواجهة اي تداعيات محتملة لانتقال الصراع الاميركي الايراني الى مستويات المواجهة المحمومة أمنيا وعسكريا، يستمر المخاض الحكومي متعثرا”. وأضافت أنه “رغم خطورة الاوضاع المالية والاقتصادية التي تهدد لبنان بانفجار اجتماعي وبافلاس وانهيار محتم، فيما بدأت تحركات الانتفاضة الشعبية تتفلت من عقالها وتنزلق الى اعمال الشغب والتكسير، وسط غياب أي أفق واضح على المديين القصير والمتوسط، تستمر الشروط والعقد مهيمنة على الملف الحكومي، ضاربة بعرض الحائط كل التحديات السابقة الذكر، وحتى اللاحقة منها والتي ستكون النتيجة الحتمية لاستمرار حال المراوحة والمماطلة التي تزيد الاوضاع تعقيدا وهشاشة في وجه الرياح العاتية الضاربة من كل حدب”. من جانبها ، استغربت مصادر سياسية أخرى سكوت الحزب عن المماطلة الحاصلة في الملف الحكومي، بعدما قدم وشريكه في الثنائي رئيس المجلس النيابي نبيه بري اسماء الوزراء ما يؤشر إلى رغبة هذا الثنائي بالتعجيل بتشكيل الحكومة. وختمت الصحيفة قائلة “حتى الآن، لا تشي أجواء المشاورات الاخيرة الجارية بأي تقدم يجعل الولادة وشيكة في الساعات المقبلة”.

يأتي ذلك، فيما استمرت امس الاحتجاجات الشعبية لليوم الـ81 على التوالي في مناطق عدة في العاصمة بيروت وجنوب لبنان، رفضاً للقمع ولأي حكومة لا تتوافق مع تطلعات المحتجين. وتجمع عشرات المتظاهرين أمام منزل المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، في منطقة رأس النبع (في بيروت)، احتجاجا على ما اعتبروه “سياسة القمع والترهيب التي تعتمدها السلطة”، وترافق ذلك مع انتشار كثيف لعناصر قوى الأمن في محيط المنزل. وردد المتظاهرون هتافات تدعو إلى احترام حرية التعبير، ورفض القمع. وتجمّع عشرات المتظاهرين مساء امس الاول أمام مدخل مجلس النواب في وسط العاصمة بيروت، رافعين الأعلام اللبنانية واللافتات المنددة بعملية تشكيل الحكومة. وقام عدد من المحتجين بقطع طريق قصقص في العاصمة بيروت، بصناديق النفايات. وفي مدينة حاصبيا جنوب لبنان نظم ناشطون من الحراك الشعبي، مسيرة جابت سوق المدينة، وحملوا الأعلام اللبنانية، مرددين هتافات منددة بالأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

يذكر أن المظاهرات الاحتجاجية في لبنان كانت قد بدأت في 17 أكتوبر الماضي في وسط بيروت عقب قرار اتخذته الحكومة بفرض ضريبة على تطبيق “واتس آب” وسرعان ما انتقلت المظاهرات لتعم كافة المناطق اللبنانية. ويطالب المحتجون بتشكيل حكومة تكنوقراط إنقاذية وإجراء انتخابات نيابية مبكرة وخفض سن الاقتراع إلى 18 عاما ومعالجة الأوضاع الاقتصادية واسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين. ويؤكدون على استمرار تحركهم حتى تحقيق المطالب. وتم تكليف حسان دياب بتشكيل حكومة جديدة في19 ديسمبر الماضي. ويقوم الرئيس المكلف بالاستشارات اللازمة لتأليف حكومته.