كشف مصدر امني، الاحد، ما حصل في المنطقة الخضراء وسط بغداد قبل قليل، فيما اشار الى اصابة ثلاثة اشخاص بجروح.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "اربعة صواريخ كاتيوشا سقطت ضمن مقتربات المنطقة الخضراء وسط بغداد"، مبينا ان "احد الصواريخ سقط على منزل سكني ادى الى اصابة ثلاثة اشخاص بجروح".

واضاف المصدر ان "السفارة الاميركية اطلقت صافرات الانذار عقب سقوط الصواريخ"، مشيرا الى انه "تم نقل المصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج".

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يذكر ان المنطقة الخضراء وسط بغداد والتي تضم مقار حكومية وسفارات بينها السفارة الاميركية والبريطانية تتعرض بين فترة واخرى الى قصف بالصواريخ وقذائف الهاون تؤدي في بعض الاحيان الى سقوط قتلى وجرحى والحاق اضرار مادية.