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ما حصل في المنطقة الخضراء وسط بغداد قبل قليل

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كشف مصدر امني، الاحد، ما حصل في المنطقة الخضراء وسط بغداد قبل قليل، فيما اشار الى اصابة ثلاثة اشخاص بجروح.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "اربعة صواريخ كاتيوشا سقطت ضمن مقتربات المنطقة الخضراء وسط بغداد"، مبينا ان "احد الصواريخ سقط على منزل سكني ادى الى اصابة ثلاثة اشخاص بجروح".

 

واضاف المصدر ان "السفارة الاميركية اطلقت صافرات الانذار عقب سقوط الصواريخ"، مشيرا الى انه "تم نقل المصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج".

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يذكر ان المنطقة الخضراء وسط بغداد والتي تضم مقار حكومية وسفارات بينها السفارة الاميركية والبريطانية تتعرض بين فترة واخرى الى قصف بالصواريخ وقذائف الهاون تؤدي في بعض الاحيان الى سقوط قتلى وجرحى والحاق اضرار مادية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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