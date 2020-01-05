اندلاع نزاع عشائري في البصرة

افاد مصدر امني، الاحد، بأندلاع نزاع عشائري في البصرة. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "نزاعا عشائريا اندلع في قضاء الدير ضمن محافظة البصرة، تطور الى استخدام الاسلحة الخفيفة". Advertisements واضاف انه "لم ترد لغاية الان اية اصابات بشرية". وتشهد بغداد والمحافظات بين فترة واخرى نزاعات عشائرية تتطور لاستخدام الأسلحة النارية، وتتسبب بسقوط العديد من القتلى والمصابين.

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