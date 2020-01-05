مقتل عسكري أمريكي واثنين من المتعاقدين في هجوم للشباب بكينيا

قال الجيش الأمريكي إن جنديا أمريكيا واثنين من المتعاقدين قتلوا، الأحد، خلال هجوم لحركة الشباب الإرهابية الصومالية على قاعدة عسكرية في كينيا.

وأضاف الجيش في بيان، مساء الأحد، أن أمريكيين من وزارة الدفاع أصيبا أيضا في الهجوم.

وقالت قيادة الجيش الأمريكي في أفريقيا في بيان "الأمريكيان المصابان في حالة مستقرة الآن وقد تم إجلاؤهما".

وفي وقت سابق، قُتل 4 مسلحين من حركة الشباب الإرهابية، الأحد، خلال هجوم شنته الحركة على قاعدة عسكرية لقوات أمريكية وكينية في لامو شمالي البلاد.

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وقال المسؤول المحلي إيرونغو ماشاريا "حدث هجوم لكن تم صده"، وهو الهجوم الذي تبنته حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي.

وحركة "الشباب" الإرهابية التي تأسست مطلع 2004 هي حركة مسلحة تتبع فكرياً تنظيم القاعدة، ونفذت العديد من العمليات التي أودت بحياة المئات.

ويعاني الصومال من هجمات متكررة لحركة "الشباب" أوقعت 2078 قتيلاً، و2507 مصابين، خلال الفترة بين يناير/كانون الثاني 2016 و14 أكتوبر/تشرين الأول 2017، حسب إحصاء للأمم المتحدة.



ويخضع إقليم جوبا الوسطى بجنوب الصومال للسيطرة الكاملة من قبل حركة الشباب الإرهابية التي تم طردها من معظم كبريات المدن في أقاليم الصومال البالغ عددها 18 إقليما.

والحركة الإرهابية ما زالت قادرة على تنفيذ هجماتها الانتحارية والاغتيالات في مختلف مدن الصومال بما فيها العاصمة مقديشو.