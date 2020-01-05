المعارضة الإيرانية تحتفل أمام البيت الأبيض بمقتل سليماني

احتفلت المعارضة الإيرانية، الأحد، أمام البيت الأبيض بمقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني في غارة أمريكية ببغداد.



وأكدت المعارضة دعمها للرد الدفاعي الأمريكي على الاعتداءات المتزايدة من قبل فيلق القدس الإيراني وقائدها سليماني، الذي وصفوه بأنه "جلاد لنظام الإرهاب والفوضى في الشرق الأوسط".

وقال المتظاهرون إن سليماني كان مجرم حرب مسؤولاً عن مذابح لمئات الآلاف من الإيرانيين والسوريين والعراقيين، بمن فيهم آلاف الأطفال الأبرياء.





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وخلال التظاهرات أمام البيت الأبيض، مقر إقامة الرئيس دونالد ترامب، تبادل المحتجون الحلوى والرقص لمقتل سليماني.





وفجر الجمعة، أمر ترامب بتنفيذ ضربة استهدفت سليماني لردع خطط هجمات إيرانية على مصالح الولايات المتحدة، وسط معلومات عن تطوير فيلق القدس مخططات لمهاجمة الدبلوماسيين الأمريكيين في العراق والمنطقة.





واقتحمت عناصر من مليشيا كتائب حزب الله العراقي الموالية لإيران، الثلاثاء، مقر السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، بعد مقتل عشرات المسلحين بينهم قياديون، في ضربات جوية استهدفت منشآت تابعة للمليشيا التابعة لإيران.