أردوغان يشعل الأزمة الليبية.. وحدات عسكرية تركية تتجه لطرابلس

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، أن وحدات من الجيش التركي بدأت التحرك إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج.

إرسال قوات تركية إلى ليبيا حذرت منه دول المنطقة والمجتمع الدولي، حيث سيساهم في إشعال الأزمة الليبية وتصعيد إقليمي غير مسبوق.

وقال أردوغان في مقابلة مع محطة (سي.إن.إن ترك) التلفزيونية إن تركيا سترسل أيضا كبار قادة الجيش.

وأضاف أن تركيا وليبيا قد تعملان مع شركات دولية للتنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط في أعقاب إبرام اتفاق بين أنقرة وحكومة طرابلس لترسيم الحدود البحرية.

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وبينما صادق البرلمان التركي، الخميس الماضي، على مشروع قرار يسمح بإرسال دعم عسكري إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق الليبية ومليشياتها المسلحة في طرابلس، قرر مجلس النواب الليبي، السبت، إلغاء مذكرتي التفاهم الموقعة بين أردوغان والسراج، بشأن صلاحية الحدود البحرية والتعاون الأمني والعسكري بين البلدين.

وبعيدا عن مذكرتي التفاهم اللتين أبطلتهما قرارات البرلمان الليبي الأخيرة، تنخرط تركيا في دعم حكومة السراج، والتنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة التابعة لها بالمال والسلاح، على الرغم من قرار مجلس الأمن الدولي بحظر توريد السلاح إلى ليبيا منذ 2011.

ودعا القائد العام للجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، في كلمة وجهها إلى الليبيين، مساء الجمعة، الشعب إلى "التوحد وحمل السلاح ضد المستعمر"، ردا على اعتزام أنقرة إرسال قوات إلى العاصمة طرابلس.

وقال حفتر: "سننبذ خلافتنا ونعلن الجهاد والنفير والتعبئة الشاملة، نحمل السلاح رجالا ونساء عسكريين ومدنيين، ونستعد بكل ما أعطانا الله من قوة وما في قلوبنا من إيمان للدفاع عن عرضنا وأرضنا وشرفنا، فأرضنا عصية على هذا المعتوه الطامع في خيراتنا الحالم بالوصاية علينا".

وعن تطورات الأحداث في العراق، قال الرئيس التركي إن جعل العراق منطقة صراع للتوترات بين أمريكا وإيران يضر باستقرار المنطقة.

وأضاف أردوغان أن تركيا تراقب عن كثب الأخطار الناجمة عن قتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني في هجوم شنته طائرة أمريكية مسيرة يوم الجمعة.