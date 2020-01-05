بعد قاسم سليماني.. من التالي على قائمة الاستهداف الأمريكية؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أودت غارة جوية شنتها الولايات المتحدة الأمريكية في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة الماضية بحياة الإرهابي قاسم سليماني قائد مليشيا فيلق القدس قرب مطار بغداد. وقالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، إن الغارة الأمريكية التي استهدفت الإرهابي قاسم سليماني وكبار قادة الحشد الشعبي جاءت لردع خطط الهجمات الإيرانية المستقبلية. فيا ترى من التالي على قائمة الاستهداف الأمريكية؟

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